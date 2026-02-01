Budget 2026 Meme: बजट पेश करते ही सोशल मीडिया पर निर्मला सीतारमण को लेकर वायरल हुए मजेदार मीम्स

Budget 2026 Meme: बजट पेश होते ही सोशल मीडिया का मूड भी बदल गया। जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया, वैसे ही X (ट्विटर), इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मीम्स की बाढ़ आ गई। किसी ने फरवरी को “प्यार का महीना” बताया तो किसी ने बजट डे को और इस सबके बीच निर्मला सीतारमण एक बार फिर इंटरनेट की सबसे चर्चित शख्सियत बन गईं।आंकड़ों और घोषणाओं के बीच, लोगों ने अपने अंदाज में रिएक्ट किया कहीं हल्का-फुल्का मजाक, कहीं व्यंग्य तो कहीं तारीफ के साथ तंज। बजट 2026 ने न सिर्फ अर्थव्यवस्था पर असर डाला, बल्कि सोशल मीडिया पर हंसी और क्रिएटिविटी का तड़का भी लगा दिया।