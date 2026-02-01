1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Budget 2026 Meme: बजट पेश करते ही सोशल मीडिया पर निर्मला सीतारमण को लेकर वायरल हुए मजेदार मीम्स

Budget 2026 Meme: बजट पेश होते ही सोशल मीडिया पर भी हलचल तेज हो गई और निर्मला सीतारमण को लेकर मजेदार मीम्स वायरल होने लगे।

भारत

image

MEGHA ROY

Feb 01, 2026

Budget 2026 Meme, Nirmala Sitharaman Memes, Union Budget 2026 Memes, Viral Budget Memes,

Nirmala Sitharaman Memes Go Viral|फोटो सोर्स –Patrika.com

Budget 2026 Meme: बजट पेश होते ही सोशल मीडिया का मूड भी बदल गया। जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया, वैसे ही X (ट्विटर), इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मीम्स की बाढ़ आ गई। किसी ने फरवरी को “प्यार का महीना” बताया तो किसी ने बजट डे को और इस सबके बीच निर्मला सीतारमण एक बार फिर इंटरनेट की सबसे चर्चित शख्सियत बन गईं।आंकड़ों और घोषणाओं के बीच, लोगों ने अपने अंदाज में रिएक्ट किया कहीं हल्का-फुल्का मजाक, कहीं व्यंग्य तो कहीं तारीफ के साथ तंज। बजट 2026 ने न सिर्फ अर्थव्यवस्था पर असर डाला, बल्कि सोशल मीडिया पर हंसी और क्रिएटिविटी का तड़का भी लगा दिया।

Budget 2026 Viral: सोशल मीडिया पर आए मजेदार मीम्स

Updated on:

01 Feb 2026 04:27 pm

Published on:

01 Feb 2026 04:13 pm

Hindi News / Lifestyle News / Budget 2026 Meme: बजट पेश करते ही सोशल मीडिया पर निर्मला सीतारमण को लेकर वायरल हुए मजेदार मीम्स
