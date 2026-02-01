Union Budget 2026 Medical Sector: आपके शहर में भी खुलेगा AIIMS? जानिए किन 3 जगहों की चमकने वाली है किस्मत!

Union Budget 2026 Medical Sector: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वां बजट पेश करते हुए हेल्थकेयर सेक्टर को लेकर लेकर कई अहम घोषणाएं की हैं। सरकार ने देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। इसके तहत भारत में 5 नए रीजनल मेडिकल हब बनाए जाएंगे। इन हब्स का मकसद आयुष, मेडिकल टूरिज्म और डायग्नोस्टिक सेक्टर को बढ़ावा देना है, ताकि भारत इलाज के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर और मजबूत बन सके।