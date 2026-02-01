Budget 2026: इन राज्यों के लिए खुशखबरी! बजट की ये नई घोषणा बदल देगी भारत के हेल्थ सिस्टम का नक्शा

लंबी अवधि में यह पहल भारत को मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम साबित हो सकती है। बेहतर संस्थान, प्रशिक्षित विशेषज्ञ और आधुनिक सुविधाएं मिलकर देश के मानसिक स्वास्थ्य सिस्टम को मजबूत बनाएंगी। कुल मिलाकर, बजट 2026 में मेंटल हेल्थ को लेकर किया गया यह ऐलान न सिर्फ स्वास्थ्य सुधार की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि समाज में मानसिक स्वास्थ्य को सामान्य और स्वीकार्य बनाने की दिशा में भी एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है।