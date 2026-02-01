1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Budget 2026: इन राज्यों के लिए खुशखबरी! बजट की ये नई घोषणा बदल देगी भारत के हेल्थ सिस्टम का नक्शा

Union Budget 2026: बजट 2026 में मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता दी गई है। उत्तर भारत में 2 नए संस्थान और रांची-तेजपुर के पुराने केंद्रों के अपग्रेड का ऐलान।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Feb 01, 2026

Union Budget 2026

Union Budget 2026 (photo- gemini ai)

Budget 2026 on Mental Health: देश में तेजी से बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने आम बजट 2026 में मेंटल हेल्थ को खास प्राथमिकता दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए उत्तर भारत में दो नए मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट स्थापित करने की घोषणा की है। सरकार का मकसद मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना और इलाज की गुणवत्ता में सुधार करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समय पर उपचार पा सकें।

बढ़ती मानसिक समस्याओं को देखते हुए बड़ा कदम

आज के समय में तनाव, चिंता और डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। काम का दबाव, पढ़ाई का तनाव, सामाजिक दबाव और बदलती जीवनशैली ने युवाओं और वयस्कों दोनों को मानसिक रूप से प्रभावित किया है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, भारत में हर पांच में से एक व्यक्ति किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में बजट 2026 में लिया गया यह फैसला समय की जरूरत माना जा रहा है।

रांची और तेजपुर के संस्थानों को किया जाएगा अपग्रेड

बजट में यह भी ऐलान किया गया है कि रांची और तेजपुर में मौजूद पुराने मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। इन संस्थानों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं और उन्नत प्रशिक्षण व्यवस्था विकसित की जाएगी। अपग्रेडेशन के तहत आधुनिक थेरेपी उपकरण, डिजिटल हेल्थ सर्विसेज और अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे मरीजों को बेहतर और तेजी से इलाज मिल सके।

इलाज के साथ प्रशिक्षण और रिसर्च पर भी फोकस

नए मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि ये ट्रेनिंग और रिसर्च सेंटर के रूप में भी काम करेंगे। यहां डॉक्टरों, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और सोशल वर्कर्स को आधुनिक तकनीकों और उपचार पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी और देश में कुशल विशेषज्ञों की कमी भी कम होगी।

जागरूकता बढ़ाने में भी मिलेगी मदद

मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में अब भी कई तरह की झिझक और गलत धारणाएं मौजूद हैं। नए संस्थानों के जरिए जागरूकता कार्यक्रम, काउंसलिंग सेशन और कम्युनिटी आउटरीच गतिविधियां चलाई जाएंगी, जिससे लोग खुलकर मानसिक समस्याओं पर बात कर सकें। इससे मानसिक बीमारियों को लेकर डर और शर्म की भावना कम होगी।

आत्मनिर्भर मानसिक स्वास्थ्य सिस्टम की ओर कदम

लंबी अवधि में यह पहल भारत को मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम साबित हो सकती है। बेहतर संस्थान, प्रशिक्षित विशेषज्ञ और आधुनिक सुविधाएं मिलकर देश के मानसिक स्वास्थ्य सिस्टम को मजबूत बनाएंगी। कुल मिलाकर, बजट 2026 में मेंटल हेल्थ को लेकर किया गया यह ऐलान न सिर्फ स्वास्थ्य सुधार की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि समाज में मानसिक स्वास्थ्य को सामान्य और स्वीकार्य बनाने की दिशा में भी एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है।

ये भी पढ़ें

Union Budget 2026: क्या टैक्स स्लैब में होने वाला है बड़ा खेल? बजट में मिलेगा तोहफा या लगेगा झटका, मिडिल क्लास जरूर पढ़ें
कारोबार
union budget 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Feb 2026 03:35 pm

Hindi News / Health / Budget 2026: इन राज्यों के लिए खुशखबरी! बजट की ये नई घोषणा बदल देगी भारत के हेल्थ सिस्टम का नक्शा
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Union Budget 2026: ये 17 दवाएं हो गईं टैक्स फ्री! बजट 2026 में सरकार ने इन 7 दुर्लभ रोगों के इलाज पर दी भारी छूट

Union Budget 2026
स्वास्थ्य

Union Budget 2026 Medical Sector: आपके शहर में भी खुलेगा AIIMS? जानिए किन 3 जगहों की चमकने वाली है किस्मत!

union budget 2026
स्वास्थ्य

Union Budget 2026: Pharma Sector को बड़ा Boost, ₹10,000 करोड़ निवेश का ऐलान, दवाइयों से रिसर्च तक फायदा

CM Mohan Yadav expresses gratitude to Finance Minister Sitharaman for her favor on MP
स्वास्थ्य

Tall Height Side Effects: लंबे कद वाले हो जाएं सावधान! आपकी हाइट ही बन सकती है इन 5 बीमारियों की वजह

Tall Height Side Effects
स्वास्थ्य

Brain Cancer Headache: जिसे आप माइग्रेन समझकर टाल रहे हैं, कहीं वो ब्रेन कैंसर तो नहीं? इन 4 निशानों से पहचानें सच

Brain Cancer Headache
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.