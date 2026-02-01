Union Budget 2026: क्या टैक्स स्लैब में होने वाला है बड़ा खेल? बजट में मिलेगा तोहफा या लगेगा झटका, मिडिल क्लास जरूर पढ़ें

सुराणा का कहना है कि बजट 2026 में पिछले सालों में किए गए बदलावों को और बेहतर किया जा सकता है। मतलब ये कि कोई बड़ा ऐलान नहीं होगा, लेकिन ऐसे छोटे बदलाव हो सकते हैं जिससे नया टैक्स रिजीम समझने और अपनाने में आसान हो जाए। उन्होंने यह भी कहा कि महंगाई और बढ़ती लागत को देखते हुए मिडिल क्लास के लिए टैक्स स्लैब में थोड़ा-बहुत बदलाव किया जा सकता है।