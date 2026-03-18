Dollar vs Rupee: डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पर पहुंचा रुपया, US Fed के फैसले से पहले बड़ी गिरावट

क्रूड ऑयल की कीमतें फिलहाल 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी हुई हैं, जो वैश्विक सप्लाई में बाधा और मिडिल ईस्ट तनाव का परिणाम है। हालांकि इराक द्वारा तुर्की के जरिए सप्लाई शुरू होने से थोड़ी राहत की उम्मीद जगी है, फिर भी ईरान संघर्ष के चलते स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। दूसरी ओर, अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Federal Reserve) की बैठक आज समाप्त होने वाली है, जिसमें ब्याज दरों को स्थिर रखने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन महंगाई और ग्रोथ के बीच संतुलन बनाना फेड के लिए चुनौती बना हुआ है।