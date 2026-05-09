SIP में कमाल का है 15x11x20 का यह फॉर्मूला, 3 करोड़ रुपये चाहिए तो यूं करें निवेश

कंपाउंडिंग को आसान भाषा में समझें, तो यह “ब्याज पर ब्याज” का खेल है। शुरुआत में निवेश धीरे-धीरे बढ़ता दिखता है, लेकिन समय बीतने के साथ रफ्तार तेज हो जाती है। आपका रिटर्न भी दोबारा निवेश में जुड़ता रहता है और फिर उसी पर अगला रिटर्न मिलता है। यही वजह है कि लंबे समय तक निवेश करने वालों को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। म्यूचुअल फंड SIP में कंपाउंडिंग का असर काफी मजबूत माना जाता है। जितना लंबा समय, उतना बड़ा फायदा। इसलिए एक्सपर्ट्स हमेशा जल्दी निवेश शुरू करने की सलाह देते हैं।