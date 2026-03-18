Israel Iran War: सिर्फ तेल-गैस ही नहीं, होर्मुज बंद होने से चरमराई ग्लोबल सप्लाई चेन, इन सेक्टर्स पर पड़ रहा भारी असर

Israel Iran War: ईरान युद्ध के कारण होर्मुज स्ट्रेट में आवागमन बाधित होने से ग्लोबल सप्लाई चेन गहरे संकट में है। इस युद्ध का असर अब सिर्फ कच्चे तेल तक सीमित नहीं रहा, जो प्रति बैरल 103 डॉलर के पार हो चुका है। बल्कि इसका असर ईंधन, उर्वरक, धातु, पेट्रोकेमिकल और यहां तक कि दवा उद्योग तक फैल चुका है। खाड़ी क्षेत्र, जो दुनिया के बड़े हिस्से की ऊर्जा और कच्चे माल की आपूर्ति करता है, वहां से निर्यात लगभग ठप हो गया है। इसने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया है।