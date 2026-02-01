1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Central Budget 2026-27 : केंद्रीय बजट से पहले राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का बड़ा बयान

Central Budget 2026-27 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का बड़ा बयान। जानें क्या कहा।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 01, 2026

Rajasthan Deputy CM Premchand Bairwa makes a big statement ahead of Central Budget 2026-27

राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा। फाइल फोटो पत्रिका

Central Budget 2026-27 : राजस्थान के उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने केंद्रीय बजट से उम्मीदों पर कहा, विकसित भारत के सपने को आगे बढ़ाने का बजट हमेशा दिया गया है। हमारी वित्त मंत्री ने हमेशा महिलाओं, युवाओं, मजदूरों और किसानों का ध्यान रखते हुए बजट दिया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी इन वर्गों का ध्यान रखते हुए बजट आएगा।

आजाद भारत में पहली बार रविवार को पेश होगा बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट (Budget 2026) पेश करने वाली हैं। यह बजट कई मायनों में ऐतिहासिक है। आजाद भारत में पहली बार बजट रविवार के दिन पेश किया जा रहा है।

देश की पहली महिला वित्त मंत्री

साथ ही, निर्मला सीतारमण लगातार 9वां बजट पेश कर देश की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में नया रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं। यह बजट ऐसे समय में आ रहा है जब भारतीय अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों का सामना कर रही है।

ये भी पढ़ें

FASTag New Update : राजस्थान में वाहन चालकों को बड़ी राहत, आज से फास्टैग के लिए केवाइवी प्रक्रिया बंद
जयपुर
Rajasthan drivers Big relief FASTag KYC process discontinued today

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Budget 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Feb 2026 10:26 am

Published on:

01 Feb 2026 10:25 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Central Budget 2026-27 : केंद्रीय बजट से पहले राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का बड़ा बयान
Story Loader

पत्रिका लाइव अपडेट

Union Budget 2026 Live: शुगर और कैंसर की दवाएं सस्ती, आत्मनिर्भर भारत के लिए 2 हजार करोड़ का फंड-निर्मला सीतारमण

Union Budget 2026 Live Updates
कारोबार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Budget 2026

LPG Cylinder Prices Hiked: एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा ! राजस्थान में अब कितने रुपए में मिलेगा; जानें

LPG Cylinder Prices Hiked
जयपुर

Rajasthan Tourism: जयपुर आने वाले पर्यटकों के लिए मिलेगा एक और नया रोमांच, जल्द शुरू होगी यहां बोटिंग

जयपुर

Challan System: अब समय पर चालान नहीं भरा तो अटकेगा लाइसेंस, वाहन भी हो सकता है जब्त

traffic rules
जयपुर

जयपुर में भारी भरकम ट्रेलर का ‘ब्रेक फेल’, फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था 

जयपुर

Jaipur One-Way : जयपुर की जनता को बड़ी राहत, राजापार्क में फिर से शुरू हुआ वन-वे ट्रैफिक

Jaipur people Great relief one-way system has been restarted in Raja Park
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.