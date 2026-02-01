FASTag New Update : राजस्थान में वाहन चालकों को बड़ी राहत, आज से फास्टैग के लिए केवाइवी प्रक्रिया बंद

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रविवार से नई कार, जीप और वैन के लिए जारी किए जाने वाले फास्टैग पर ‘अपने वाहन को जानें’ (केवाइवी) प्रक्रिया लागू नहीं करने का निर्णय किया है। एनएचएआइ ने स्पष्ट किया कि कारों के लिए पहले से जारी किए फास्टैग पर भी केवाइवी को नियमित शर्त के रूप में लागू नहीं किया जाएगा। यानी, जिन वाहन मालिकों के फास्टैग पहले से सक्रिय हैं, उन्हें केवाइवी कराने की जरूरत नहीं होगी।