Budget 2026 Expectations: राजस्थान के सांसदों ने बताए बजट से अपने एजेंडा

राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले, सिंधु के पानी को पश्चिमी राजस्थान में लाया जाए, केन्द्रीय खेल विश्वविद्यालय, केंद्रीय शुष्क कृषि विश्वविद्यालय, नागौर में पंचायती राज पर राष्ट्रीय स्तर का शोध केंद्र बने। डेगाना में लिथियम और टंगस्टन की खनन प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। पैरा मिलिट्री सहित तमाम कार्मिकों के लिए ओपीएस लागू हो। उद्योगों में 80 प्रतिशत रोजगार स्थानीय को देने का प्रावधान हो।

हनुमान बेनीवाल, सांसद, नागौर