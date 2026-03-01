18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

30 मार्च से बदलकर 19 मार्च क्यों हुआ राजस्थान दिवस? जानिए परंपरा और इतिहास का पूरा कनेक्शन

Rajasthan Culture News: 2026 में राजस्थान दिवस 19 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाया जाएगा। जानिए तारीख बदलने की वजह, इतिहास और राज्यभर में होने वाले कार्यक्रम।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Himesh Rana

Mar 18, 2026

Rajasthan Culture News: इस साल राजस्थान दिवस एक नई परंपरा के साथ मनाया जाएगा। 2026 में यह 19 मार्च को आयोजित होगा, जो कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन है। पहले यह दिवस हर साल 30 मार्च को मनाया जाता था, जबकि पिछले बरस इसे 25 मार्च को मनाया गया था। अब राज्य सरकार ने तय किया है कि आगे से राजस्थान दिवस की तारीख हिंदी पंचांग के अनुसार तय की जाएगी।

जयपुर से पूरे प्रदेश तक उत्सव की तैयारी

राजस्थान दिवस को लेकर पर्यटन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर के अल्बर्ट हॉल परिसर में आयोजित होंगे, जहां लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और परंपरा को दर्शाने वाले आयोजन होंगे। इसके अलावा जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर सहित कई शहरों में भी लाइट एंड साउंड शो, लोक नृत्य और पर्यटन से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

इतिहास से जुड़ा है खास महत्व

राजस्थान दिवस का इतिहास प्रदेश के एक होने से जुड़ा हुआ है। 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर सहित कई रियासतों के विलय के बाद वृहत्तर राजस्थान संघ का गठन हुआ था। इससे पहले यह क्षेत्र राजपूताना कहलाता था। राजस्थान का एकीकरण सात चरणों में पूरा हुआ, जिसकी शुरुआत 1948 में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली के विलय से हुई थी। धीरे-धीरे अन्य रियासतों के जुड़ने के बाद आज का राजस्थान अस्तित्व में आया।

स्थापना दिवस और राजस्थान दिवस में अंतर

राजस्थान दिवस और राजस्थान स्थापना दिवस अलग-अलग अवसर हैं। जहां राजस्थान दिवस 1949 में वृहत्तर राजस्थान संघ के गठन की याद में मनाया जाता है, वहीं 1 नवंबर 1956 को अंतिम रूप से राज्य के गठन के बाद स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी दिन अजमेर मेरवाड़ा के विलय के साथ वर्तमान राजस्थान की संरचना पूरी हुई थी।

संस्कृति और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

राजस्थान दिवस केवल ऐतिहासिक दिन ही नहीं, बल्कि प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और पर्यटन को दिखाने का भी बड़ा अवसर है। इस मौके पर प्रमुख पर्यटन स्थलों और ऐतिहासिक स्मारकों को सजाया जाता है, रोशनी की जाती है और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए राजस्थान की पहचान को देश-दुनिया तक पहुंचाया जाता है।

ये भी पढ़ें

जोधपुर स्टेशन पर मौत के मुंह में जा रही थी महिला, देवदूत बन सेकंड में खींच लाई महिला कॉन्स्टेबल; जानिए पूरी घटना
जोधपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Mar 2026 06:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 30 मार्च से बदलकर 19 मार्च क्यों हुआ राजस्थान दिवस? जानिए परंपरा और इतिहास का पूरा कनेक्शन

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

PATRIKA PODCAST : सम्प्रेषण है आत्मा का विषय

जयपुर

PATRIKA PODCAST : पूर्व नियोजित है माया का खेल

जयपुर

''जिस देश के सामने अन्न और डॉलर के लिए हाथ पसारो, वही पहुंचा मरोड़ने को तैयार रहता है''

karpoor chandra kulish rajasthan patrika founding editor
जयपुर

Rajasthan Sampark 181 : राजस्थान सरकार की 'हेल्पलाइन सेवा' को लेकर आ गई ये बड़ी खबर, क्या जानते हैं आप?

जयपुर

Weather Alert: गरजेंगे बादल-चमकेगी बिजली, किसी भी वक्त हो सकती है ताबड़तोड़ बारिश, एक साथ डबल अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Alert Today, IMD Nowcast Warning Rajasthan, Orange Alert Rajasthan Weather, Yellow Alert Rajasthan News, Rajasthan Rain Thunderstorm Update, Jaipur Weather Forecast Today, Rajasthan Storm Warning 2026, IMD Jaipur Weather Update, Rajasthan Lightning Alert News, Rajasthan Strong Wind Warning, Weather News Rajasthan Today, Rajasthan Rain Forecast Update, Thunderstorm Alert Rajasthan India, Rajasthan Live Weather News, IMD Alert Rajasthan Districts
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.