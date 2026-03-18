बीकानेर में परीक्षा बनी मजाक! ड्यूटी से टीचर गायब, छात्रों ने जमकर की नकल; वीडियो हो रहा वायरल

Bikaner News: बीकानेर जिले के नोखा कस्बे के माडिया गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में चलती परीक्षा में लापरवाही सामने आई। 16 मार्च को 11वीं कक्षा के इतिहास विषय का पेपर चल रहा था, लेकिन उस समय कक्षा में कोई शिक्षक मौजूद नहीं था। इसी का फायद उठाकर छात्रों ने खुलेआम एक-दूसरे की कॉपियां देखकर नकल शुरू कर दी।