बीकानेर हत्याकांड: पत्नी की हत्या कर शव कुएं में फेंका, फिर 1230KM दूर भागा; 4 दिन बाद बिहार से गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से चार दिन तक लगातार पीछा किया। अंततः आरोपी को समस्तीपुर (बिहार) से गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। पुलिस उससे मामले से जुड़े अन्य पहलुओं पर गहन पूछताछ कर रही है।