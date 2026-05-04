4 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

Bikaner: नेत्रहीन नाबालिग पारिवारिक उत्पीड़न की शिकार, पुलिस ने छुड़ाया… गले लगकर बोली ‘थैंक यू दीदी’

Police Human Story: राजस्थान पुलिस का सख्त व्यवहार अक्सर लोगों को देखने को मिलता है लेकिन खाकी वर्दी के पीछे एक संवेदनशील और मानवीय चेहरा भी छिपा होता है। बीकानेर में एक ऐसे ही मामले में मुक्ताप्रसाद नगर थाना पुलिस ने संवेदनशीलता और मानवीयता की मिसाल देते हुए एक नाबालिग नेत्रहीन बालिका को कथित पारिवारिक उत्पीड़न से मुक्त कराया।

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Anand Prakash Yadav

May 04, 2026

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

Police Human Story: राजस्थान पुलिस का सख्त व्यवहार अक्सर लोगों को देखने को मिलता है लेकिन खाकी वर्दी के पीछे एक संवेदनशील और मानवीय चेहरा भी छिपा होता है। बीकानेर में एक ऐसे ही मामले में मुक्ताप्रसाद नगर थाना पुलिस ने संवेदनशीलता और मानवीयता की मिसाल देते हुए एक नाबालिग नेत्रहीन बालिका को कथित पारिवारिक उत्पीड़न से मुक्त कराया। कंट्रोल रूम से सूचना मिलते पुलिस टीम बिना देरी मौके पर पहुंची और बालिका को सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया।

यह है पूरा घटनाक्रम

थानाधिकारी विजेंद्र शीला ने बताया कि रविवार को पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि एक बालिका को घर में बंधक बनाकर रखा गया है और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे मुक्त कराया और जब उससे बातचीत की गई तो उसकी पीड़ा सामने आ गई। बालिका ने बताया कि उसे घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था और उसकी देखभाल भी ठीक से नहीं की जा रही थी।

दर्द भरी कहानी, मासूम की जुबानी

नेत्रहीन होने के कारण वह पूरी तरह दूसरों पर निर्भर थी, लेकिन उसी दुर्भावना के चलते उसके साथ उपेक्षा और दुर्व्यवहार किया जा रहा था। बालिका की बात सुनकर पुलिसकर्मी भी भावुक हो उठे। पुलिस ने मौके पर मौजूद बालिका के परिजनों को कड़ी फटकार भी लगाई।

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बालिका को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष पेश किया, जहां से उसे नारी निकेतन भेजने के निर्देश दिए गए। इस पूरी कार्रवाई में उपनिरीक्षक सुरेश और महिला सिपाही सुमन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

“थैंक यू दीदी” में छलका भरोसा

सुरक्षित माहौल मिलने के बाद बालिका महिला सिपाही सुमन के पास गई और उन्हें गले लगाकर “थैंक यू दीदी” कहा। उसकी आंखों से बहते आंसुओं में दर्द के साथ राहत और विश्वास भी झलक रहा था। यह दृश्य वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर गया।

अब नई शुरुआत, पुलिस का साथ

पारिवारिक उत्पीड़न होने के कारण बालिका डरी सहमी हुई थी। लेकिन पुलिसकर्मियों ने बालिका को ढांढस बंधाकर भरोसा दिलाया कि अब वह सुरक्षित है और उसे किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। उसे भरोसा दिलाया गया कि भविष्य में उसे प्रशासन के स्तर पर हर संभव सहायता दी जाएगी।

ये भी पढ़ें

Viral Wedding Tradition: ना कार्ड, ना WhatsApp… यहां साबुन देकर दिया जाता है बारात का निमंत्रण
बीकानेर
Rajasthan wedding tradition

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 May 2026 12:04 pm

Published on:

04 May 2026 12:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Bikaner: नेत्रहीन नाबालिग पारिवारिक उत्पीड़न की शिकार, पुलिस ने छुड़ाया… गले लगकर बोली ‘थैंक यू दीदी’

पत्रिका लाइव अपडेट

West Bengal Assembly Election Results 2026 LIVE: बंगाल में बड़ा ‘खेला’, ममता सरकार के 13 मंत्रियों की सीट फंसी, 173 सीटों पर आगे चल रही बीजेपी

West Bengal Assembly Election Results 2026 West Bengal Election Result 2026 Bengal Election Result 2026 Live West Bengal Vidhan Sabha Chunav Result 2026 TMC vs BJP West Bengal 2026 results Mamata Banerjee 2026 election result WB चुनाव परिणाम 2026 पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजे 2026 तृणमूल कांग्रेस 2026 चुनाव परिणाम बीजेपी पश्चिम बंगाल 2026. West Bengal Election Result 2026, बंगाल मतगणना लाइव अपडेट, ममता बनर्जी बनाम बीजेपी, बंगाल चुनाव परिणाम 2026, रिकॉर्ड मतदान बंगाल
राष्ट्रीय

Tamil Nadu Assembly Election Results 2026 LIVE: ‘एक्टर विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री होंगे’, घर में TVK के शानदार प्रदर्शन का जश्न

Tamilnadu Election Result LIVE
राष्ट्रीय

Kerala Assembly Election Results 2026 LIVE: CM पिनाराई विजयन अपनी सीट पर पिछड़े, कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF ने पार किया बहुमत का आंकड़ा

keral assembly Election 2026
राष्ट्रीय

Puducherry Assembly Election Results 2026 LIVE: पुडुचेरी के रुझानों में बीजेपी गठबंधन की प्रचंड जीत, कांग्रेस रह गई पीछे

Puducherry Assembly Election Results 2026 LIVE Updates
राष्ट्रीय

Assam Assembly Election Results 2026 LIVE: असम के रुझानों में बीजेपी की प्रचंड जीत, कांग्रेस गठबंधन को करारी हार

Assam Assembly Election Results 2026 LIVE Updates
राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Education Department : राजस्थान में शहीद व सैनिक परिवार के बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति, बेटियों के लिए भी खास योजना

Rajasthan martyr and military families children Scholarships Education Department Special scheme for daughters
बीकानेर

बीकानेर में स्पा सेंटर पर पुलिस की रेड, आपत्तिजनक हालत में मिली 8 युवती और 3 युवक

bikaner Spa Centre Raid
बीकानेर

Indian Railway: राजस्थान में बिछेगी 173KM तक नई रेल लाइन, 1533 करोड़ की परियोजना को मिली हरी झंडी

Bikaner Merta Road Rail Project
बीकानेर

Viral Wedding Tradition: ना कार्ड, ना WhatsApp… यहां साबुन देकर दिया जाता है बारात का निमंत्रण

Rajasthan wedding tradition
बीकानेर

राजस्थान: स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश ​को लेकर बड़ा अपडेट, क्या बोले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर

Rajasthan Education Minister Madan Dilawar warns against double-faced people says cow killers share stage
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.