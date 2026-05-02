Spa Centre Raid: बीकानेर में स्पा सेंटर पर पुलिस का छापा, आपत्तिजनक हालत में मिली 8 युवती और 3 युवक

बीकानेर पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देशन में शनिवार को इलाइट थाई स्पा पर कार्रवाई की गई। एक पुलिसकर्मी ने सादा वर्दी में फर्जी ग्राहक बनकर स्पा सेंटर में प्रवेश किया। अंदर चल रही अवैध गतिविधियों की पुष्टि के बाद कोटगेट थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी की। पुलिस ने मौके से आठ युवती और तीन युवकों को गिरफ्तार किया। सभी को थाने में लाकर पूछताछ की जा रही है।