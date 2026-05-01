New Rail Track: राजस्थान में बिछेगी 173KM तक नई रेल लाइन, 1533 करोड़ की परियोजना को मिली हरी झंडी

इससे रेलवे नेटवर्क मजबूत होगा और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी लाल बिश्नोई ने इस स्वीकृति पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल का आभार व्यक्त किया है। इससे पहले सरमथुरा से गंगापुर सिटी के बीच नई रेल लाइन बिछाने की तैयारी चल रही है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को अब विशेष रेल परियोजना में शामिल किया गया है। अभी धौलपुर से सरमथुरा के बीच 74 किमी लंबे रूट पर आमान परिवर्तन का काम चल रहा है, जो दिसंबर 2026 तक पूरा होना है।