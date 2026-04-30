टैंकर की आवाज सुन लोग आ जाते घरों के बाहर …काश कोई पानी दे जाए

शहर में पानी की किल्लत दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। शहर के कई क्षेत्र ऐसे है जहां पानी की पर्याप्त सप्लाई नहीं हो रही है। खासकर पाइप लाइन के टेल वाले क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच रहा है। लोग मजबूरन महंगे दामों पर टैंकर का पानी खरीद रहे है।लोगों का कहना है कि एक दिन छोड़कर पानी की आपूर्ति छोड़ने पर घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा। पानी का प्रेशर इतना कम होता है कि जो पानी मिलता है उससे नहाने-धोने तो दूर पीने के पानी का काम भी नहीं चलता। कुछ जगह लोग आसपास के सार्वजनिक प्याऊ से कैंपर भरकर पीने का पानी ला रहे हैं। कई मोहल्लों के लोगों ने जिला कलक्टर को ज्ञापन भी सौंपे है।

