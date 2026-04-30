Indian Railways: चूरू-सादुलपुर 58 किमी रेल लाइन हुई डबल, मिलेंगे ये 5 बड़े फायदे

इसके साथ ही 58 किलोमीटर लंबे चूरू-सादुलपुर खंड का संपूर्ण दोहरीकरण कार्य, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग और विद्युतीकरण कार्य 2 वर्ष 3 महीने में पूरा कर लिया गया है। इस मार्ग के दोहरीकरण से लाइन कैपेसिटी और मोबिलिटी में वृद्धि होगी एवं परिचालन और अधिक सुगम होगा।