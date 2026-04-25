Bikaner News: भीषण गर्मी को देखते हुए 8वीं तक की स्कूलों का समय बदला, 11.30 बजे हो जाएगी छुट्टी

कक्षा 8वीं तक की कक्षाओं का समय 11.30 बजे तक करने संबंधी जिला कलक्टर का आदेश ग्रीष्मावकाश शुरू होने तक यानि 16 मई तक प्रभावी रहेगा। हालांकि आदेश में पुराने शिक्षा सत्र के अनुसार सत्रांत तक लिख दिया गया था। इस तकनीकी भूल को बाद में सुधार दिया गया।