24 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Alwar Crime: स्कूल जा रही 11वीं की छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप, ग्रामीणों ने फूंकी आरोपियों की कार

Alwar Crime: राजस्थान में अलवर जिले के एक गांव की 15 वर्षीय छात्रा को स्कूल जाने के दौरान अगवा कर उसके साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Santosh Trivedi

Apr 24, 2026

आरोपियों की गाड़ी, जिसे लोगों ने आग के हवाले किया

Alwar Crime: राजस्थान के अलवर जिले में स्कूल के लिए जा रही एक 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। तीन युवकों ने पहले छात्रा का अपहरण किया और फिर सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार (गैंगरेप) की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपियों ने छात्रा के अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने और उसके भाई की हत्या करने की धमकी भी दी।

पीड़िता के भाई ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी बहन एक सरकारी स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा है। गुरुवार सुबह करीब वह घर से स्कूल के लिए निकली थी, तभी रास्ते में एक कार सवार दो युवकों ने उसे जबरन गाड़ी में खींच लिया। आरोपियों ने छात्रा के मुंह और आंखों पर कपड़ा बांध दिया, ताकि वह किसी को देख न सके और न ही शोर मचा सके। इसके बाद वे उसे एक सुनसान जगह पर ले गए, जहां उन्होंने रास्ते से एक और युवक को भी अपने साथ शामिल कर लिया।

बारी-बारी से नाबालिग के साथ हैवानियत

आरोपियों ने बारी-बारी से नाबालिग के साथ हैवानियत की। हैवानियत यहीं नहीं रुकी, उन्होंने छात्रा के अश्लील वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिए। पीड़िता को डराया-धमकाया गया कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया या पुलिस को शिकायत की, तो वे वीडियो वायरल कर देंगे और उसके भाई को जान से मार डालेंगे।

ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, कार को जलाया

दोपहर करीब 1 बजे जब आरोपी छात्रा को छोड़ने के लिए गांव के पास आए, तो वहां पहले से ही परिजन और ग्रामीण मौजूद थे। अपने सामने लोगों की भीड़ देख आरोपी घबरा गए और कार छोड़कर मौके से फरार हो गए। अपनी बेटी के साथ हुई इस दरिंदगी से गुस्साए ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने आरोपियों की कार को आग के हवाले कर दिया।

अपहरण और गैंगरेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जली हुई गाड़ी को जब्त कर थाने ले गई। स्थानीय थानाधिकारी ने बताया कि छात्रा के भाई की रिपोर्ट पर अपहरण और गैंगरेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। इलाके में इस घटना के बाद से भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने मांग की है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए।

ये भी पढ़ें

अलवर में 8 लाख की लूट: दोस्त ही निकला असली लुटेरा, हुआ गिरफ्तार
अलवर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Apr 2026 04:32 pm

Published on:

24 Apr 2026 03:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar Crime: स्कूल जा रही 11वीं की छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप, ग्रामीणों ने फूंकी आरोपियों की कार

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलवर में 8 लाख की लूट: दोस्त ही निकला असली लुटेरा, हुआ गिरफ्तार

अलवर

Alwar: नाबालिग से रेप और अश्लील वीडियो बनाने वाले को 20 साल की कैद

अलवर

Weather: भीषण गर्मी का कहर, तीन दिनों तक हीटवेव का ‘यलो अलर्ट’

अलवर

अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासन का ग्रामीणों ने दिया साथ, विधायक को मोहलत मांगने पर लौटना पड़ा बैरंग

अलवर

IRS Daughter Murder Case: IAS बनना चाहती थी वो, लेकिन दरिंदे राहुल ने रेप कर मार डाला, खुद भी टॉपर है कातिल, 12वीं में 90 फीसदी अंक थे

Delhi IRS Officer Daughter rape murder Case Rahul Meena
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.