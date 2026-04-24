Alwar Crime: स्कूल जा रही 11वीं की छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप, ग्रामीणों ने फूंकी आरोपियों की कार

आरोपियों की गाड़ी, जिसे लोगों ने आग के हवाले किया
Alwar Crime: राजस्थान के अलवर जिले में स्कूल के लिए जा रही एक 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। तीन युवकों ने पहले छात्रा का अपहरण किया और फिर सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार (गैंगरेप) की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपियों ने छात्रा के अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने और उसके भाई की हत्या करने की धमकी भी दी।
पीड़िता के भाई ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी बहन एक सरकारी स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा है। गुरुवार सुबह करीब वह घर से स्कूल के लिए निकली थी, तभी रास्ते में एक कार सवार दो युवकों ने उसे जबरन गाड़ी में खींच लिया। आरोपियों ने छात्रा के मुंह और आंखों पर कपड़ा बांध दिया, ताकि वह किसी को देख न सके और न ही शोर मचा सके। इसके बाद वे उसे एक सुनसान जगह पर ले गए, जहां उन्होंने रास्ते से एक और युवक को भी अपने साथ शामिल कर लिया।
आरोपियों ने बारी-बारी से नाबालिग के साथ हैवानियत की। हैवानियत यहीं नहीं रुकी, उन्होंने छात्रा के अश्लील वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिए। पीड़िता को डराया-धमकाया गया कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया या पुलिस को शिकायत की, तो वे वीडियो वायरल कर देंगे और उसके भाई को जान से मार डालेंगे।
दोपहर करीब 1 बजे जब आरोपी छात्रा को छोड़ने के लिए गांव के पास आए, तो वहां पहले से ही परिजन और ग्रामीण मौजूद थे। अपने सामने लोगों की भीड़ देख आरोपी घबरा गए और कार छोड़कर मौके से फरार हो गए। अपनी बेटी के साथ हुई इस दरिंदगी से गुस्साए ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने आरोपियों की कार को आग के हवाले कर दिया।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जली हुई गाड़ी को जब्त कर थाने ले गई। स्थानीय थानाधिकारी ने बताया कि छात्रा के भाई की रिपोर्ट पर अपहरण और गैंगरेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। इलाके में इस घटना के बाद से भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने मांग की है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए।
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