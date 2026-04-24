Alwar Crime: स्कूल जा रही 11वीं की छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप, ग्रामीणों ने फूंकी आरोपियों की कार

पीड़िता के भाई ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी बहन एक सरकारी स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा है। गुरुवार सुबह करीब वह घर से स्कूल के लिए निकली थी, तभी रास्ते में एक कार सवार दो युवकों ने उसे जबरन गाड़ी में खींच लिया। आरोपियों ने छात्रा के मुंह और आंखों पर कपड़ा बांध दिया, ताकि वह किसी को देख न सके और न ही शोर मचा सके। इसके बाद वे उसे एक सुनसान जगह पर ले गए, जहां उन्होंने रास्ते से एक और युवक को भी अपने साथ शामिल कर लिया।