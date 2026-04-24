अलवर में 8 लाख की लूट: दोस्त ही निकला असली लुटेरा, हुआ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि आरोपी साहुन (35 वर्ष), जो दौसा जिले के नांगल मेव का रहने वाला है, को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर लूटी गई पूरी 8 लाख रुपये की रकम बरामद कर ली है। अब पुलिस साहुन के उस फरार साथी की तलाश कर रही है जिसने लूट की घटना में उसका साथ दिया था। इस कार्रवाई में लक्ष्मणगढ़ थानाधिकारी नेकीराम और उनकी टीम की अहम भूमिका रही। पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।