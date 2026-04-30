राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का बड़ा खुलासा: पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आती थी हेरोइन, सीधे सरगना तक पहुंचाते थे सप्लायर

अंतरराष्ट्रीय हेरोइन रैकेट से जुड़ा यह मामला 22 अप्रेल को बीकानेर में हुई एक सड़क दुर्घटना के बाद सामने आया था। जब बीकानेर की पूगल रोड पर नीलगाय आ जाने से स्कूटर सवार घायल हो गया था। तलाशी के दौरान स्कूटर की डिग्गी से 14 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। जिसकी कीमत करीब 70 करोड़ रुपए बताई गई है। घायल स्कूटर सवार की पहचान खेताराम मेघवाल के रूप में हुई थी। घायल का अभी अस्पताल में उपचार जारी है। इसके बाद जांच में जुटी पुलिस ने दोनों सप्लायरों को जयपुर से हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।