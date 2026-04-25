25 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

बीकानेर में भी गूंजेगा ‘आईपीएल’ का शोर… मैदान जैसा रोमांच

बीकानेर में 5-26 अप्रेल तक डॉ. करणी सिंह स्टेडियम में फैन पार्क सजेगा। इसमें बड़ी स्क्रीन, लाइव कमेंट्री और एंटरटेनमेंट का डबल डोज मिलेगा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए आइपीएल का आनंद बड़ी स्क्रीन पर लेने का यह बड़ा आयोजन रहने वाला है।

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

dinesh kumar swami

Apr 25, 2026

बीकानेर. क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार अब बीकानेर में भी पूरे रंग में नजर आएगा। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का रोमांच शहरवासियों के लिए अब मैदान जैसा अनुभव लेकर आ रहा है। बीसीसीआई की ओर से शहर में आईपीएल फैन पार्क का आयोजन किया जा रहा है, जहां 25 और 26 अप्रेल को क्रिकेट प्रेमी लाइव मैच का मजा एक साथ, बड़े पैमाने पर उठा सकेंगे। बीसीसीआई के प्रतिनिधि विकास पंडित के मुताबिक, डॉ. करणी सिंह स्टेडियम इस साल फैन पार्क की मेजबानी करेगा। यहां 32 गुणा 18 फीट की विशाल स्क्रीन पर मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जिससे दर्शकों को हर रोमांचक पल का रियल टाइम अनुभव मिलेगा। हाई क्वालिटी साउंड सिस्टम, लाइव कमेंट्री और बैठने की बेहतर व्यवस्था इस अनुभव को और खास बनाएगी।

फ्री एंट्री, लेकिन नियम सख्त

इस फैन पार्क की सबसे खास बात यह है कि प्रवेश पूरी तरह निशुल्क रहेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका आनंद ले सकें। बिलकुल स्टेडियम की तर्ज पर एंट्री के समय हाथ पर बैंड और कूपन दिया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर बैग, बोतल या अन्य सामान लाने की अनुमति नहीं होगी। स्टेडियम से अलग इतना ही होगा कि फ्री पानी की व्यवस्था होगी। फूड कॉर्नर खान-पान का सामान खरीद सकेंगे।

...यह आकर्षण भी

फैन पार्क सिर्फ मैच देखने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यहां मनोरंजन के कई रंग भी होंगे। फेस पेंटिंग और 360 डिग्री फोटो बूथ, बच्चों के लिए गेम जोन, चीयर-ओ-मीटर और म्यूजिक व लॉटरी के जरिए खिलाड़ियों के साइन की हुई टी-शर्ट जीतने का मौका भी मिलेगा। दर्शकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे परिसर में 12 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही बाउंसर भी तैनात रहेंगे, ताकि आयोजन सुचारू और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो सके।

सादुल स्पोर्ट्स स्कूल के विद्यार्थियों का चयन

बीकानेर. 69 वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल कूद प्रतियोगिता के तहत 17 वर्ष आयु वर्ग छात्र क्रिकेट प्रतियोगिता तेलंगाना में आयोजित होगी। सादुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर के छात्रावास अधीक्षक विक्रमसिंह चौहान ने बताया कि इस प्रतियोगिता से पहले खिलाड़ियों का चयन परीक्षण तथा चयनित खिलाड़ियों का पूर्व प्रशिक्षण शिविर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाछडसर चूरु के तत्वावधान मे आयोजित हुआ था। इसमें स्पोर्ट्स स्कूल के आयुष रामावत, रोबिन मेघवाल, शरद सुथार, गुरुमन सिंह के शानदार प्रदर्शन के आधार पर राज्य दल मे चयन हुआ है।

ओझा का 40 प्लस भारतीय क्रिकेट टीम में चयन

बीकानेर. किशन ओझा का 40 प्लस भारतीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। आगामी 16 से 22 जुलाई तक केन्या में आयोजित होने वाली 40 प्लस क्रिकेट प्रतियोगिता में वे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह चयन पांडिचेरी, टाटानगर एवं मध्य प्रदेश के भोपाल में उनके शानदार प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। प्रतियोगिता टी-20 प्रारूप में होगी। भारतीय टीम इस दौरे में केन्या टीम के साथ मुकाबले खेलेगी। ओझा के चयन पर राजकुमार जोशी, महेंद्र पुरोहित, प्रकाश चूरा, किशोर पुरोहित, ललित छंगाणी, दुर्गादास छंगाणी एवं रमेश चूरा सहित अन्य ने शुभकामनाएं दीं हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Apr 2026 11:27 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / बीकानेर में भी गूंजेगा ‘आईपीएल’ का शोर… मैदान जैसा रोमांच

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अब बच्चों की अंग्रेजी ‘बोलेगी’… 4 मई से शुरू होगा पठन प्रवाह आकलन

बीकानेर

बीकाजी सीएमडी शिवरतन अग्रवाल को नम आंखों से दी अंतिम विदाई, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने दिया अर्थी को कंधा

Shiv Ratan Agarwal Funeral Bikaner
बीकानेर

जानिए कैसे 8वीं पास Shiv Ratan Agarwal उर्फ ‘फन्ना बाबू’ ने बनाया बीकानेर की भुजिया को ‘इंटरनेशनल ब्रांड’

Bikaji Bhujia Founder Shivratan Agarwal
बीकानेर

राजस्थान: बीकाजी के संस्थापक शिवरतन अग्रवाल का हार्ट अटैक से निधन, पत्नी के ऑपरेशन के लिए गए थे चेन्नई

Shiv Ratan Agarwal dies of heart attack in Chennai had gone for wife surgery passes away at 74 year
बीकानेर

कृषि व्यवसायी की अनोखी पहल: “बीकानेर में 38 बीघा का ‘हरित स्वस्तिक’… आस्था, आर्किटेक्चर और पर्यावरण का संगम

बीकानेर का हरित स्वस्तिक फार्म, पत्रिका फोटो
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.