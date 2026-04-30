नगर निगम: रेलवे क्रॉसिंग पर धूप से बचाव के लिए ताना टैंट

टैंट तो ठीक, पानी की व्यवस्था भी हो

रेल क्रॉसिंग पर टैंट की सुविधा से लोग इसके नीचे खड़े रहे। राहगीर कृष्ण कुमार व्यास ने बताया कि निगम ने यह व्यवस्था आमजन के हित में की है। निगम को यहां ठंडे पानी की व्यवस्था भी करनी चाहिए। जिससे लोगों को और राहत मिल सके। सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र कोचर ने कहा कि लोग इस व्यवस्था से गर्मी और धूप से बचाव होगा। कोटगेट-केईएम रोड तथा रेलवे स्टेशन रोड व केईएम रोड शहर के व्यस्तम मार्ग है। इनसे रोज बड़ी संख्या में शहरी व ग्रामीण आवागमन करते है। कोटगेट और सांखला रेल फाटकों के बंद रहने के दौरान लोगों को धूप में खड़ा रहना पड़ता है। इस परेशान से निजात दिलाने के लिए निगम आयुक्त के निर्देश पर टैंट की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था 19 जून तक 50 दिन रहेगी।