राजस्थान: यहां रोज दागे जाते हैं सैकड़ों बम, 25-30 KM दूर तक गूंजते हैं धमाके

देश की सबसे बड़ी और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस फील्ड फायरिंग रेंज को भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान ने विश्व स्तरीय ट्रेनिंग नोड के रूप में विकसित किया है। यह रेंज युद्धक क्षमता परखने और परीक्षणों के साथ ही भारतीय सेना के जवानों के मनोबल को भी मजबूत करती है।