Military Exercises: रेगिस्तान में गरजी तोपें, आसमान से बरसा बारूद, पाकिस्तान सहमा, कई हवाई सेक्टर बंद

सैन्य अभ्यास के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, आर्मी कमांडर सप्त शक्ति कमान तथा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। युद्धाभ्यास में आधुनिक तोपखाने के हथियारों और घातक गोला-बारूद प्रणालियों का उपयोग किया गया। मिशन इंगेजमेंट, मैकेनाइज्ड फोर्सेस की ओर से दुश्मन पर जमीन से आक्रमण और ड्रोन थ्रेट के दौरान जमीन और हवाई फायरिंग का लाइव प्रदर्शन किया गया। युद्धाभ्यास के दौरान सेना के अटैक हेलीकॉप्टर, तोपें, अजेय (टी -72 टैंक) और बीएमपी से काल्पिनिक दुश्मन के टारगेट नेस्तानाबूत किए गए।