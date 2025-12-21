Rajasthan Aravalli: 100 मीटर मानक ने अरावली को संकट में धकेला, 20 साल से सरकारों का खनन पर फोकस, संरक्षण भूले

सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2010 से पहले ही 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची पहाड़ियों को अरावली हिल्स मानने की परिभाषा तय कर दी गई थी। इसी परिभाषा के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सामने आया। खास बात यह है कि यह फैसला अरावली क्षेत्र से जुड़े चार राज्यों राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात पर लागू होता है, लेकिन परिभाषा तय करने में राजस्थान सरकार की सिफारिश को ही प्रमुख आधार बनाया गया। इससे साफ है कि यदि राजस्थान सरकार का पहले से ही अरावली संरक्षण को लेकर गंभीर दृष्टिकोण होता, तो न ऐसी परिभाषा तय होती और न ही अरावली हिल्स आज इस संकट का सामना कर रही होती।