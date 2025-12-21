21 दिसंबर 2025,

हनुमानगढ़

Hanumangarh Ethanol Factory : हनुमानगढ़ में नहीं लगेगी एथेनॉल फैक्ट्री, प्रबंधन ने लिया फैसला

Hanumangarh Ethanol Factory : एथेनॉल फैक्ट्री विवाद में फैक्ट्री प्रबंधन ने टिब्बी के राठीखेड़ा में फैक्ट्री नहीं लगाने का निर्णय लिया है।

हनुमानगढ़

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 21, 2025

फाइल फोटो पत्रिका

Hanumangarh Ethanol Factory : एथेनॉल फैक्ट्री विवाद में फैक्ट्री प्रबंधन ने टिब्बी के राठीखेड़ा में फैक्ट्री नहीं लगाने का निर्णय लिया है। फैक्ट्री हटाओ, क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य रवि जोसन ने बताया कि फैक्ट्री हटाने से संबंधित अभी तक कोई आधिकारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

आधिकारिक आदेश मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। फैक्ट्री प्रबंधक जेपी शर्मा ने बताया कि राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री नहीं लगाने के संबंध में मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है, जिस पर सरकार ने जिला कलक्टर को पत्र भेजा है।

17 माह से जारी है आंदोलन

एथेनॉल फैक्ट्री हटाने की मांग को लेकर संघर्ष समिति के सदस्य पिछले 17 माह से आंदोलनरत हैं। 10 दिसंबर को हुई महापंचायत के बाद जिला कलक्टर के वार्ता में नहीं पहुंचने पर आक्रोशित भीड़ ने फैक्ट्री की ओर कूच किया, जहां तोड़फोड़ व आगजनी हुई। इसके बाद 17 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर महापंचायत आयोजित की थी।

वायु और भूमि प्रदूषण फैलने की आशंका

एथेनॉल फैक्ट्री पर किसान नेताओं का मानना है कि एथेनॉल फैक्ट्री लगने पर क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ेगा। लोगों को पीने के लिए साफ पानी भी नहीं मिलेगा। वायु और भूमि प्रदूषण फैलने की आशंका को देखते हुए सभी ने एक स्वर में फैक्ट्री निर्माण को स्थाई तौर पर रोकने की मांग की है। ताकि क्षेत्र की नस्ल और फसल दोनों को सुरक्षित किया जा सके।

