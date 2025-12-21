Hanumangarh Ethanol Factory : हनुमानगढ़ में नहीं लगेगी एथेनॉल फैक्ट्री, प्रबंधन ने लिया फैसला

एथेनॉल फैक्ट्री हटाने की मांग को लेकर संघर्ष समिति के सदस्य पिछले 17 माह से आंदोलनरत हैं। 10 दिसंबर को हुई महापंचायत के बाद जिला कलक्टर के वार्ता में नहीं पहुंचने पर आक्रोशित भीड़ ने फैक्ट्री की ओर कूच किया, जहां तोड़फोड़ व आगजनी हुई। इसके बाद 17 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर महापंचायत आयोजित की थी।