हनुमानगढ़ : शादी समारोह से लौट रहे ठेकेदार की दर्दनाक मौत, कार के उड़े परखच्चे, एक की हालत गंभीर

ट्रैक्टर चालक के साथ मौजूद अयूब खान ने बताया कि ट्रैक्टर में अचानक तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके चलते वाहन को सड़क पर रोककर साइड में करने की कोशिश की जा रही थी। इसी दौरान तेज गति से आ रही कार ट्रॉली से टकरा गई और यह दर्दनाक हादसा हो गया। मृतक जसप्रीत सिंह के बारे में बताया गया कि वे जलदाय विभाग के ठेकेदारी का कार्य करते थे।