बांसवाड़ा में बारात की बस पलटी, तीन की मौत, 30 से अधिक घायल, अस्पताल में मची चीख-पुकार

दूल्हा चिमन पुत्र वारजी निवासी संदलाई बड़ी (टांडा मंगला) बारात लेकर खेड़ा वडलीपाड़ा गांव गया था। विवाह समारोह संपन्न होने के बाद बारात बस से लौट रही थी। घोटिया आंबा के पास ढलान में उतरते वक्त तालाब के समीप अचानक बस का संतुलन बिगड़ गया और पलटती हुई खाई में जा गिरी। बस के गेट के पास खड़े एक युवक का गला फाटक में फंस गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य पुरुष और एक महिला ने भी दम तोड़ दिया।