Banswara News : बांसवाड़ा में फेवीक्विक से चिपकी छात्र की पलकें, परिजन परेशान, जानें फिर क्या हुआ?

11 वर्षीय राधेश्याम पुत्र देवी सिंह डिंडोर स्कूल में बैठकर फेवीक्विक के ब्लिस्टर पैक को तोड़कर कॉपी चिपका रहा था। इस दौरान साइअनॉएक्रिलेट (चिपकाने वाला तरल पदार्थ) उसके हाथों पर भी लग गया। उसने गलती से हाथों से आंखें मल दी। इससे उसकी दोनों पलकें चिपक गईं।