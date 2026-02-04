Holi Holiday : राजस्थान में होलिका दहन के दिन होगी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा, असमंजस में छात्र, अभिभावक नाराज

Holi Holiday : राजस्थान में होलिका दहन के दिन छात्र सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं देने जाएंगे। सीबीएसई की ओर से जारी परीक्षा कैलेंडर में 2 मार्च को भी परीक्षा रखी गई है। इससे राज्य के करीब 10 लाख से अधिक बच्चों के सामने संकट पैदा हो गया है। राज्य में होली और धुलंडी 2 और 3 मार्च मनाई जा रही है। जबकि केन्द्र सरकार की ओर से 3 और 4 मार्च की होली और धुलंडी की छुट्टी रखी गई है। इस आधार पर सीबीएसई ने 2 मार्च को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा रखी है। अभिभावकों का तर्क है कि हजारों बच्चे शहरों मेंं पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में वे होली को घर नहीं जा पाएंगे।