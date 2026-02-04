4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Holi Holiday : राजस्थान में होलिका दहन के दिन होगी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा, असमंजस में छात्र, अभिभावक नाराज

Holi Holiday : राजस्थान में होलिका दहन के दिन 2 मार्च को छात्र सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं देने जाएंगे। इससे प्रदेश के करीब 10 लाख से अधिक बच्चों के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। अभिभावकों में भारी नाराजगी है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 04, 2026

Rajasthan Holika Dahan day CBSE board exams tudents are confused and parents are angry

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Holi Holiday : राजस्थान में होलिका दहन के दिन छात्र सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं देने जाएंगे। सीबीएसई की ओर से जारी परीक्षा कैलेंडर में 2 मार्च को भी परीक्षा रखी गई है। इससे राज्य के करीब 10 लाख से अधिक बच्चों के सामने संकट पैदा हो गया है। राज्य में होली और धुलंडी 2 और 3 मार्च मनाई जा रही है। जबकि केन्द्र सरकार की ओर से 3 और 4 मार्च की होली और धुलंडी की छुट्टी रखी गई है। इस आधार पर सीबीएसई ने 2 मार्च को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा रखी है। अभिभावकों का तर्क है कि हजारों बच्चे शहरों मेंं पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में वे होली को घर नहीं जा पाएंगे।

जयपुर के बंशीधर पंचाग के निर्माता पं.दामोदर प्रसाद शर्मा ने बताया कि 2 मार्च को पूर्णिमा तिथि शाम 5.56 से तीन मार्च शाम 5.08 बजे तक रहेगी। प्रदोषकाल में पूर्णिमा 2 मार्च को रहने के कारण होलिका दहन इसी दिन मध्य रात्रि बाद भद्रा पुच्छ काल में किया जाएगा। अगले दिन 3 मार्च को धुलंडी का पर्व मनाया जाएगा।

सिटी पैलेस में भी पर्व होलिका दहन 2 मार्च की मध्य रात्रि में संपन्न होगा। गोविंददेव जी मंदिर में भी 2 और 3 मार्च को पर्व रहेगा। वहीं कुछ राज्यों में मध्य रात्रि बाद होलिका दहन होने के कारण पर्व पर अगली तारीख घोषित कर रखी है।

होली पर परीक्षा का आयोजन न्यायोचित नहीं

होली जैसे सनातनी पर्व पर सीबीएसई की परीक्षा का आयोजन करना न्यायोचित नहीं है। सीबीएसई की ओर से 2 मार्च को परीक्षा करना विद्यार्थी व शिक्षकों के साथ सनातनी परंपरा के खिलाफ है।
विपिन प्रकाश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक

परीक्षा तारीख में बदलाव करना चाहिए

राजस्थान में 2 मार्च को होलिका दहन के लिए लोग घरों को जाते हैं। लेकिन बच्चों की परीक्षाएं होने के कारण लोग घर नहीं जा पाएंगे। सीबीएसई को 2 मार्च की परीक्षा तारीख में बदलाव करना चाहिए।
अभिषेक जैन, प्रवक्ता संयुक्त अभिभावक संघ

ये भी पढ़ें

Jaipur Metro : जयपुर मेट्रो का बदलेगा नाम, पीएम मोदी रखेंगे लाइन-2 की आधारशिला! अंतिम मंजूरी का इंतजार
जयपुर
Jaipur Metro to get a new name RMRC PM Modi to lay foundation stone for Line 2 final approval awaited

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Feb 2026 07:14 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Holi Holiday : राजस्थान में होलिका दहन के दिन होगी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा, असमंजस में छात्र, अभिभावक नाराज
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में चालान से बचने का गजब तरीका… गूगल मैप दिखा रहा, कहां खड़ी रहती है पुलिस

जयपुर में गूगल मैप दिखा रहा पुलिस की लोकेशन, पत्रिका फोटो
जयपुर

जयपुर की होगी बल्ले-बल्ले: गुलाबी नगर में होगी पैसे की बरसात, सीवेज-ड्रेनेज में होगा सुधार

जयपुर

जयपुर में फिर ‘हिट एंड रन’ केस; बेकाबू कार ने सड़क पर मचाया कोहराम, 3 लोगों को उड़ाया

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
जयपुर

Nikay Election : राजस्थान निकाय चुनाव में एससी-एसटी के लिए 2194 वार्ड हुए आरक्षित, 60 चेयरमैन भी होंगे

Rajasthan municipal-elections
जयपुर

‘सिर साँठे रूंख रहे तो भी सस्तो जाण’… वसुंधरा राजे ने खेजड़ी बचाओ आंदोलन को दिया खुला समर्थन

Vasundhara Raje Scindia
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.