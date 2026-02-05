Muhana Mandi : थोक मंडी में आज टमाटर और मूली के दामों में गिरावट, ​भिंडी-मिर्ची और ग्वार फली महंगी

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज टमाटर और मूली के दाम नीचे रहे। वहीं मटर, गाजर और अन्य स​ब्जियों के दामों में भी गिरावट देखी गई। आज थोक मंडी में केवल बारीक हरी मिर्ची, ​भिंडी और ग्वार फली ही महंगी बिकीं। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दाम नीचे रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज के दाम नीचे रहे। आल थोक मंडी में नए-पुराने आलू के दाम 3 से 7 रुपए के बीच तो प्याज के दाम भी आज 8 से 16 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।