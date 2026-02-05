5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में आज टमाटर और मूली के दामों में गिरावट, ​भिंडी-मिर्ची और ग्वार फली महंगी

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज टमाटर और मूली के दाम नीचे रहे। वहीं मटर, गाजर और अन्य स​ब्जियों के दामों में भी गिरावट देखी गई। आज थोक मंडी में केवल बारीक हरी मिर्ची, ​भिंडी और ग्वार फली ही महंगी बिकीं।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Murari

Feb 05, 2026

- मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज आलू-प्याज भी सस्ते बिके

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज टमाटर और मूली के दाम नीचे रहे। वहीं मटर, गाजर और अन्य स​ब्जियों के दामों में भी गिरावट देखी गई। आज थोक मंडी में केवल बारीक हरी मिर्ची, ​भिंडी और ग्वार फली ही महंगी बिकीं। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दाम नीचे रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज के दाम नीचे रहे। आल थोक मंडी में नए-पुराने आलू के दाम 3 से 7 रुपए के बीच तो प्याज के दाम भी आज 8 से 16 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 14 से 15 रुपए

टमाटर देसी 5 से 8 रुपए

मटर 15 से 20 रुपए

मिर्ची 38 से 45 रुपए

बारीक मिर्च 68 से 70 रुपए

फूल गोभी 6 से 10 रुपए

पत्ता गोभी 6 से 8 रुपए

करेला 48 से 50 रुपए

शिमला मिर्च 30 से 38 रुपए

नींबू 38 से 40 रुपए

लोकी 18 से 20 रुपए

भिंडी 50 से 65 रुपए

अदरक 53 से 55 रुपए

ग्वार फली 180 से 110 रुपए

बैंगन 10 से 15 रुपए

कद्दू 13 से 14 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 18 से 28 रुपए

टिंडा 12 से 15 रुपए

गाजर 8 से 12 रुपए

मूली 7 से 8 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ, मुहाना टर्मिनल मार्केट

----------------------------------

आलू हो रहा सस्ता

आलू नया 5 से 7 रुपए

आलू पुराना 3 से 5 रुपए

प्याज 8 से 16 रुपए

लहसुन 30 से 120 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Feb 2026 11:58 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Muhana Mandi : थोक मंडी में आज टमाटर और मूली के दामों में गिरावट, ​भिंडी-मिर्ची और ग्वार फली महंगी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – कमर कस लें

Gulab Kothari
ओपिनियन

राजस्थान बन रहा नशे का गढ़, खेत-तबेलों और फार्महाउसों में बन रही MD ड्रग्स; हर छठे दिन पकड़ी जा रही फैक्टरी

Rajasthan synthetic drugs
जयपुर

चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट: बाजारों में मुनाफावसूली का दौर, एक ही झटके में इतने हजार टूटे दाम

Gold-Silver Price Crash
जयपुर

Rajasthan Panchayat Election: क्या अनपढ़ नहीं लड़ पाएंगे चुनाव? सरकार ने पहली बार साफ किया रुख; 3 बच्चों वाले भी बन सकेंगे सरपंच-प्रधान

Panchayat-body elections in Rajasthan
जयपुर

निलंबित व्याख्याता ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या, मरने से पहले दोस्त को भेजा सुसाइड नोट; SOG पर लगाए गंभीर आरोप

Manohar Lal Bhadu suicide case
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.