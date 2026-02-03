Government Job : राजस्थान के 21 हजार युवाओं को पीएम मोदी देंगे नियुक्ति पत्र जल्द, सीएम भजनलाल की घोषणा

Government Job : राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि शासन नीति-नियमों से होता है, चेहरे देखकर फैसले नहीं होते हैं। इसके साथ ही राजस्थान के युवाओं के लिए एक खुशखबर दी। सीएम भजनलाल ने घोषणा की कि जल्द ही ही प्रदेश के 21 हजार युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियुक्ति पत्र देंगे। प्रदेश में 1.44 लाख सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया चल रही है। एक लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी का जल्द राजस्थान आने का कार्यक्रम बन रहा है।