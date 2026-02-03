Big News: रेल मंत्रालय की राजस्थान को बड़ी सौगात; 10228 करोड़ रुपए मिला बजट, जोधपुर से चलेगी पहली स्लीपर वंदेभारत

Rail Budget 2026-27: जयपुर। केंद्र सरकार ने रेल बजट में राजस्थान को रिकॉर्ड 10 हजार 228 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। यह अब तक का सर्वाधिक रेल बजट बताया जा रहा है। यह राशि गत वर्ष की तुलना में 2.68 लाख रुपए अधिक है। इस बार के बजट में रेलवे की संरक्षा, सुरक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और आधुनिकीकरण पर विशेष फोकस किया गया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्यों को गति देने के लिए कुल 2.93 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।