3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Panchayat Elections: राजस्थान में पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर आई बड़ी खबर, ग्रामीण राजनीति का माहौल गरमाया

Panchayat Elections: प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और राज्य सरकार व निर्वाचन आयोग अंतिम रणनीति बनाने में जुटे हैं। मार्च के पहले सप्ताह में अधिसूचना जारी होने की संभावना है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Feb 03, 2026

Rajasthan Panchayat Elections, Rajasthan Panchayat Election News, Rajasthan Panchayat Election Date, Rajasthan Panchayat Election Latest News, Rajasthan Panchayat Election Update News, Rajasthan Panchayat Election Today News, Rajasthan Politics, राजस्थान पंचायत चुनाव, राजस्थान पंचायत चुनाव न्यूज, राजस्थान पंचायत चुनाव डेट, राजस्थान पंचायत चुनाव लेटेस्ट न्यूज, राजस्थान पंचायत चुनाव अपडेट न्यूज, राजस्थान पंचायत चुनाव टुडे न्यूज, राजस्थान राजनीति

एआई तस्वीर

जयपुर। राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है और सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां अब निर्णायक चरण में पहुंचती दिख रही हैं। सूत्रों के अनुसार मार्च के पहले सप्ताह में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। इसके साथ ही आरक्षण निर्धारण और सीटों की लॉटरी की प्रक्रिया भी फरवरी महीने में ही पूरी करने की तैयारी है, ताकि तय समय पर चुनाव कराए जा सकें। इससे ग्रामीण राजनीति का माहौल गरमाने लगा है।

वोटर लिस्ट लगभग तैयार

राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर मतदाता सूची को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है। वोटर लिस्ट लगभग तैयार हो चुकी है और आमजन से आपत्तियां भी आमंत्रित की गई हैं, ताकि किसी तरह की त्रुटि को समय रहते सुधारा जा सके। आयोग के मुताबिक पहले चरण में प्रदेश की 14,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में चुनाव कराए जाएंगे। इसके बाद पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव होंगे।

जल्द लागू होगा आरक्षण का फॉर्मूला

आरक्षण और लॉटरी प्रक्रिया को चुनाव की सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है, क्योंकि इसी के जरिए यह तय होगा कि सरपंच, वार्ड पंच और जिला प्रमुख की कौन-कौन सी सीटें किस वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगी। सूत्रों के अनुसार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के सात दिन के भीतर आरक्षण का फॉर्मूला लागू कर दिया जाएगा। इसके तुरंत बाद सीटों की लॉटरी प्रक्रिया शुरू होगी, जिसे भी मार्च के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसी बीच प्रदेश की 12 जिला परिषदों और उनसे जुड़ी पंचायत समितियों के कार्यकाल को लेकर भी सरकार के सामने अहम फैसला है। इन निकायों का कार्यकाल सितंबर से दिसंबर के बीच समाप्त होने वाला है। ऐसे में यह तय किया जाना बाकी है कि चुनाव जल्द कराए जाएं या कार्यकाल समाप्ति के करीब। सरकार के पास कानूनी रूप से छह महीने पहले बोर्ड भंग करने का विकल्प भी मौजूद है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: 100 करोड़ का स्वीकृत बजट भी नहीं ले पाए काम, विभागों की फाइलों में दौड़ती रही ‘उड़ान’
जयपुर
Udan Yojana

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Feb 2026 03:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Panchayat Elections: राजस्थान में पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर आई बड़ी खबर, ग्रामीण राजनीति का माहौल गरमाया
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान-MP के बीच 'चुनावी गठबंधन', जानें क्या है EVM मशीनों का 'करार'?

खास खबर

राजस्थान पुलिस की साइबर फ्रॉड नेटवर्क पर सबसे बड़ी 'सर्जिकल स्ट्राइक', हैरान कर रहा 'कंबोडिया कनेक्शन'!

जयपुर

Success Story: सेल्फ स्टडी से 10वीं बोर्ड में आए थे 99.33%, 4 सब्जेक्ट में 100/100 अंक लाने का ये था सक्सेस मंत्र

Jaipur-Mihir-Gurjar
जयपुर

Rajasthan: 100 करोड़ का स्वीकृत बजट भी नहीं ले पाए काम, विभागों की फाइलों में दौड़ती रही ‘उड़ान’

Udan Yojana
जयपुर

राजस्थान हाईकोर्ट में क्यों हुआ 'रोमियो जूलियट' का जिक्र? वजह आपको करेगी हैरान!

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.