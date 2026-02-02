राजस्थान में पंचायत चुनाव में मतपत्रों के रंग तय, भ्रम की गुंजाइश खत्म

राजस्थान में आगामी पंचायत चुनावों को पारदर्शी, सरल और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्य पद के चुनाव में उपयोग होने वाले मतपत्रों के रंग और प्रारूप को स्पष्ट कर दिया है। आयोग के अनुसार ईवीएम में पंचायत समिति सदस्य पद के लिए नीले रंग तथा जिला परिषद सदस्य पद के लिए पीले रंग के मतपत्रों का उपयोग किया जाएगा। इससे पहले आयोग सरपंच पद के लिए सफेद और पंच पद के लिए गुलाबी रंग के मतपत्र तय कर चुका है। उल्लेखनीय है कि जयपुर ग्रामीण जिले में जिला परिषद की 57 सीटों तथा 22 पंचायत समितियों में 386 पंचायत समिति सदस्य पदों पर चुनाव होंगे। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मतपत्र छपाई में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए, अन्यथा संबंधित अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे।