राजस्थान: ड्रोन ने नापा गांव, अब जमीन पर उतरने लगे नक्शे, जानिए स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को क्या लाभ मिलेगा

कुछ गांवों में मैप-वन और सीमांकन से जुड़े आंशिक प्रकरण लंबित हैं। बस्सी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बांसखोह और घाटा में मैप-वन की प्रक्रिया जारी है। ग्राम पंचायत सिन्दोली के गांव साख सोपरी और ग्राम पंचायत दूधली के गांव दूधली में कुछ आंशिक खसरे छूटे हुए हैं। वहीं जमवारामगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भानपुर कलां और भावपुरा में सर्वे ऑफ इंडिया से नक्शे नहीं मिलने के कारण फिलहाल संपत्ति कार्ड जारी नहीं हो पाए हैं।