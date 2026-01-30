30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

बस्सी

राजस्थान: ड्रोन ने नापा गांव, अब जमीन पर उतरने लगे नक्शे, जानिए स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को क्या लाभ मिलेगा

स्वामित्व योजना का पूरा नाम सर्वे ऑफ विलेज एंड मेकिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन इमेज एरियाज है। इस योजना में ड्रोन के जरिए गांवों की आबादी भूमि का सीमांकन कर डिजिटल नक्शा तैयार किया जाता है।

बस्सी

Santosh Trivedi

Jan 30, 2026

स्वामित्व योजना

जयपुर। राजस्थान में स्वामित्व योजना के तहत बस्सी, तूंगा, जमवारामगढ़ ओर आंधी पंचायत समिति के गांवों में आबादी क्षेत्रों का ड्रोन सर्वे पूरा किया जा चुका है। आसमान से ली गई तस्वीरों के आधार पर गांवों के डिजिटल नक्शे तैयार किए गए हैं और अब उन्हें अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को उनकी संपत्तियों पर कानूनी अधिकार देना है, ताकि भविष्य में उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो। ग्रामीणों का कहना है कि ड्रोन सर्वे से गांवों की हर गली और हर मकान का रिकॉर्ड तैयार होना एक बड़ी उपलब्धि है। संपत्ति कार्ड मिलने के बाद लोग बैंक ऋण, निर्माण कार्य और अन्य घरेलू जरूरतों से जुड़े काम आसानी से कर सकेंगे।

फिलहाल कुछ तकनीकी आपत्तियों, सीमांकन से जुड़ी उलझनों और नक्शों की जांच के कारण प्रक्रिया में समय लग रहा है। ड्रोन सर्वे से शुरू हुई प्रक्रिया अब धीरे-धीरे जमीन पर असर दिखाने लगी है और आने वाले समय में अधिक से अधिक ग्रामीणों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

सम्पत्ति कार्ड वितरित

आंकड़े बताते हैं कि योजना लगातार आगे बढ़ रही है। बस्सी पंचायत समिति की 26 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2024–25 के दौरान 260 संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। वहीं तूंगा पंचायत समिति की 24 ग्राम पंचायतों में 312 संपत्ति कार्ड जारी किए हैं। इसके अलावा जमवारामगढ़ पंचायत समिति की 30 ग्राम पंचायतों में 1592 और आंधी पंचायत समिति की 26 ग्राम पंचायतों में 4144 संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।

कुछ गांवों में प्रकरण लंबित

कुछ गांवों में मैप-वन और सीमांकन से जुड़े आंशिक प्रकरण लंबित हैं। बस्सी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बांसखोह और घाटा में मैप-वन की प्रक्रिया जारी है। ग्राम पंचायत सिन्दोली के गांव साख सोपरी और ग्राम पंचायत दूधली के गांव दूधली में कुछ आंशिक खसरे छूटे हुए हैं। वहीं जमवारामगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भानपुर कलां और भावपुरा में सर्वे ऑफ इंडिया से नक्शे नहीं मिलने के कारण फिलहाल संपत्ति कार्ड जारी नहीं हो पाए हैं।

स्वामित्व योजना क्या है

स्वामित्व योजना का पूरा नाम सर्वे ऑफ विलेज एंड मेकिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन इमेज एरियाज है। इस योजना में ड्रोन के जरिए गांवों की आबादी भूमि का सीमांकन कर डिजिटल नक्शा तैयार किया जाता है।

इस प्रक्रिया में पहले मैप-वन, फिर मैप-टू और अंत में मैप-थ्री तैयार होता है। मैप-थ्री के आधार पर ही संपत्ति कार्ड और पट्टे जारी किए जाते हैं। प्रशासन का मानना है जैसे ही अंतिम नक्शे तैयार होंगे, शेष गांवों में भी संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे।

स्वामित्व योजना के आंकड़े….

पंचायत समितिग्राम पंचायतवितरित सम्पत्ति कार्ड
बस्सी26260
तूंगा24312
जमवारामगढ़301592
आंधी264144
कुल1066308

