राजस्थान में अनोखा चूरमा : तीन JCB से चूरमे में मिलाया घी-खाण्ड और ड्राईफ्रूट, 651 क्विंटल महाप्रसादी तैयार

651 क्विंटल महाप्रसादी के लिए 150 क्विंटल आटा, 100 क्विंटल सूजी, 35 क्विंटल देसी घी, 130 क्विंटल खाण्ड, 10 क्विंटल मावा, 3 क्विंटल बादाम, 3 क्विंटल किशमिश, 3 क्विंटल काजू, 3 क्विंटल खोपरा, 100 क्विंटल दूध आटे में, 80 क्विंटल दूध का दही और 40 क्विंटल दाल का उपयोग किया जाएगा। प्रसादी वितरण के लिए 3 लाख पतल और चाय के लिए 4 लाख कप मंगवाए गए हैं। पीने के पानी की व्यवस्था के लिए 25 पानी के टैंकर लगाए जाएंगे।