राजस्थान में शराब-बीयर के बढ़ेंगे दाम, नई आबकारी नीति जारी, ठेका खुलने के समय पर भी आया बड़ा अपडेट

नई नीति के तहत शराब ठेकों के लिए आवेदन शुल्क भी बढ़ाया गया है। 2 करोड़ रुपये तक की न्यूनतम रिजर्व प्राइज वाली दुकानों के लिए आवेदन शुल्क 50 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दिया गया है। वहीं 2 करोड़ रुपये से अधिक रिजर्व प्राइज वाले ठेकों के लिए आवेदन शुल्क 1 लाख से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये कर दिया गया है।