Gold Silver Price: सोने-चांदी के बढ़ते भावों के बीच पुराने गहनों की खरीद-फरोख्त को लेकर बड़ी खबर, बढ़ रही टेंशन

भीलवाड़ा। राजस्थान में भीलवाड़ा के सर्राफा बाजार में इन दिनों सोने-चांदी के बढ़ते भावों के बीच पुराने गहनों की खरीद-फरोख्त को लेकर व्यापारियों और कुछ ग्राहकों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे व्यापारियों में भारी आक्रोश और टेंशन का माहौल है। जानकारी के अनुसार सोने-चांदी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण कुछ लोग फायदा कमाने की नीयत से दबाव बना रहे हैं।