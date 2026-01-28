28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Gold Silver Price: सोने-चांदी के बढ़ते भावों के बीच पुराने गहनों की खरीद-फरोख्त को लेकर बड़ी खबर, बढ़ रही टेंशन

सर्राफा बाजार में इन दिनों सोने-चांदी के बढ़ते भावों के बीच पुराने गहनों की खरीद-फरोख्त को लेकर टकराव की स्थिति सामने आ रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Santosh Trivedi

Jan 28, 2026

Gold-Silver-Price

फोटो: पत्रिका

भीलवाड़ा। राजस्थान में भीलवाड़ा के सर्राफा बाजार में इन दिनों सोने-चांदी के बढ़ते भावों के बीच पुराने गहनों की खरीद-फरोख्त को लेकर व्यापारियों और कुछ ग्राहकों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे व्यापारियों में भारी आक्रोश और टेंशन का माहौल है। जानकारी के अनुसार सोने-चांदी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण कुछ लोग फायदा कमाने की नीयत से दबाव बना रहे हैं।

बाजार का खराब हो रहा माहौल

व्यापारी बताते हैं कि कई ग्राहक अपना पुराना सोना-चांदी बेचकर पैसे ले जाते हैं, लेकिन 10 से 15 दिन बाद जब भाव बढ़ जाते हैं, तो वे वापस दुकान पर आकर अपने वही गहने पुरानी कीमत पर ही वापस मांगने का दबाव बनाते हैं।

व्यापारियों ने बताया कि मना करने पर उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां दी जा रही हैं। इस खेल में कुछ महिलाएं भी शामिल हैं, जो गिरोह बनाकर व्यापारियों को डराने-धमकाने और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का भय दिखाती हैं। इससे बाजार का माहौल खराब हो रहा है।

सर्राफा बाजार के व्यापारियों ने किया विरोध प्रदर्शन

इन घटनाओं से परेशान होकर बुधवार को सर्राफा बाजार के व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। पूर्वाह्न 10 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक सर्राफा बाजार पूरी तरह बंद रखा गया। कारोबार बंद रखने के बाद सभी व्यापारी जुलूस के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे।

व्यापारियों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। व्यापारियों का कहना है कि इन ब्लैकमेल करने वाले तत्वों पर लगाम नहीं कसी गई, तो सुरक्षित व्यापार करना कठिन हो जाएगा।

ये भी पढ़ें

Gold-Silver Price: सोने-चांदी के दामों में जबरदस्त तेजी, जानें गोल्ड कैरेट के भाव
कोटा
gold-silver price

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Jan 2026 05:01 pm

Published on:

28 Jan 2026 05:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Gold Silver Price: सोने-चांदी के बढ़ते भावों के बीच पुराने गहनों की खरीद-फरोख्त को लेकर बड़ी खबर, बढ़ रही टेंशन

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खेल बढ़ाते हैं अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास : कुलगुरु चौहान

जयपुर

PRN नॉर्थ में विकास कार्य न होने से लोग नाराज, जेडीए के खिलाफ जन जागरण अभियान कल से

जयपुर

Annapurna Bhandar: राजस्थान में 5,000 राशन दुकानों पर खुलेंगे अन्नपूर्णा भंडार सस्ती दरों पर मिलेगा रोजमर्रा का सामान

Rajasthan Annapurna Bhandar Yojana
जयपुर

राजस्थान विधानसभा बजट सत्र : अभिभाषण में राज्यपाल ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां, बोले- 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी

Haribhau Bagde
जयपुर

Good News: अब जमीन के सारे काम मोबाइल पर, लॉन्च हुआ ‘अपना खाता’ ऐप, जानें ये मिलेंगी प्रमुख जानकारियां

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.