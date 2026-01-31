Silver Crash: एक ही दिन में 1,28,000 रुपए गिरी चांदी, क्या बजट के बाद फिर आएगा उछाल? जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने जेरोम पावेल की जगह केविन वार्श को फेडरल रिजर्व के अगले चेयरमैन के रूप में नामित किया है। ऐसे में अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ और सोने-चांदी के भाव के लुढ़क गए। लेकिन, चांदी के दाम बढ़ने और कम होने से ज्वेलर्स का व्यापार प्रभावित हुआ है। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होने वाला है। ऐसे में माना जा रहा है कि व्यापारियों को थोड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। बजट के अलगे दिन फिर से चांदी के दामों में उछाल देखने को मिल सकत है। जा रहा है, ऐसे में कम हुए है। कयास लगाए जा रहे है कि बजट के बाद फिर से दाम बढ़ेंगे।

-हनुमान लाल सोनी, ज्वेलर्स, जालोर