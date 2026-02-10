उनकी पहली पोस्टिंग नागौर के विश्वनाथ पुरा में हुई थी, इसके बाद पांचूडी तबादला हो गया। वे करीब 15 साल से जयपुर में रह रहे थे और वर्तमान में झोटवाड़ा स्थित एक सरकारी स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। केसर देव मारवाड़ी 6 भाईयों में तीसरे नंबर पर थे। वे घर में सबके लाडले थे। इसकी खास वजह ये थी कि वो सबको हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देते थे। बाद में वे धीरे-धीरे बड़े हास्य कवि बन गए और देशभर में लोगों को गुदगुनाने लगे।