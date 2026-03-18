Commercial Shops Auction: राजस्थान की इस मंडी में 31 दुकानों की नीलामी में पैसा बरसा, 64.50 लाख तक पहुंची एक ही दुकान की बोली

नीलामी में शामिल व्यापारियों और किसानों का कहना है कि मंडी क्षेत्र में व्यापार की बेहतर संभावनाओं के चलते उन्होंने ऊंची बोली लगाई। वहीं किसानों ने उम्मीद जताई कि बेहतर सुविधाओं से मंडी में व्यापार को और गति मिलेगी। मंडी प्रशासन ने इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सफल बताया तथा कहा कि प्रतिस्पर्धा के चलते राजस्व में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।