Rajasthan Politics: गहलोत पर CM भजनलाल के बयान से गरमाई सियासत, टीकाराम जूली ने किया तीखा पलटवार

उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वास्थ्य पर जो बेहूदा टिप्पणी की वह मुख्यमंत्री पद की गरिमा को गिराने वाली है। ऐसी टिप्पणी उनकी असंवेदनशीलता की परिचायक है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। भजनलाल द्वारा दिए जा रहे हैं ऐसे बयानों के कारण ही अब जनता ने उन्हें गंभीरता से लेना बंद कर दिया है एवं अफसरशाही भी गाहे-बगाहे उनका मजाक बनाने लगी है। उन्हें ऐसे शब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए।