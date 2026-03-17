Rajasthan Politics: राजनीति से संन्यास के सवाल पर मंत्री किरोड़ी लाल ने कह दी बड़ी बात, बताया अमित शाह से क्यों की मुलाकात?

राजस्थान पत्रिका से हुई बातचीत में किरोड़ी लाल से जब पूछा गया कि क्या पेपर लीक में अब भी बड़ी मछलियां पकड़ से दूर हैं, तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई काफी हुई है, लेकिन अब भी कई बड़े आरोपी पकड़ में नहीं आए हैं। मीणा ने कई सवालों का जवाब बेबाकी से दिया।