17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Rajasthan Politics: राजनीति से संन्यास के सवाल पर मंत्री किरोड़ी लाल ने कह दी बड़ी बात, बताया अमित शाह से क्यों की मुलाकात?

Kirodi Lal Meena Interview : पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के समय पेपर लीक, जल जीवन मिशन सहित कई घोटालों पर वर्तमान भजन लाल सरकार की ओर से की गई कार्रवाई को कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा 'संतोषजनक' मानते हैं।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

kamlesh sharma

image

उमेश शर्मा

Mar 17, 2026

Minister KirodiLal Meena

Minister KirodiLal Meena ( File Patrika Photo)

अलवर। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के समय पेपर लीक, जल जीवन मिशन सहित कई घोटालों पर वर्तमान भजन लाल सरकार की ओर से की गई कार्रवाई को कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा 'संतोषजनक' मानते हैं।

राजस्थान पत्रिका से हुई बातचीत में किरोड़ी लाल से जब पूछा गया कि क्या पेपर लीक में अब भी बड़ी मछलियां पकड़ से दूर हैं, तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई काफी हुई है, लेकिन अब भी कई बड़े आरोपी पकड़ में नहीं आए हैं। मीणा ने कई सवालों का जवाब बेबाकी से दिया।

सवाल: नकली बीज और खाद के खिलाफ अभियान बंद हो गया है, क्या आगे से मना कर दिया?

जवाब: नहीं, अभियान सतत प्रक्रिया है। इसे बंद नहीं किया गया है। अभी सीजन नहीं है, इसलिए कार्रवाई कम हो रही है। हमारे अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं भी कई बार खुद जांच करने जाता हूं।

सवाल: पेपर लीक, जेजेएम घोटाले पर वर्तमान सरकार की कार्रवाई कैसी है?

जवाब: संतोषजनक। सरकार ने काफी कार्रवाई की है, लेकिन बड़ी मछलियां अब भी पकड़ से दूर हैं। उम्मीद है कि सरकार उन पर भी कार्रवाई करेगी।

सवाल: विधानसभा में वरिष्ठ नेताओं की कमी खलती है?

जवाब: वर्तमान में भी हमारी पार्टी के मंत्री और विधायक अच्छे हैं। प्रश्नों का सदन में जिम्मेदारी से जवाब देते हैं। हां, कई वरिष्ठ अभी सदन में नहीं हैं। उनका लंबा अनुभव था। कई बार उनकी कमी खलती है।

सवाल: विपक्ष की भूमिका पर क्या कहेंगे?

जवाब: विपक्ष वैसी भूमिका नहीं निभा पा रहा है, जैसी उसे निभानी चाहिए। जनता से जुड़े मुद्दों पर कई बार विपक्ष के नेता मौन हो जाते हैं। जनहित के लिए सड़क पर उतरकर विपक्ष ने अभी तक कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया।

सवाल: किरोड़ी मीणा हमेशा सत्तापक्ष में रहकर विपक्ष की भूमिका निभाते हैं?

जवाब: ऐसा नहीं है। जब मुझे लगता है कि काम ठीक नहीं हो रहा है या कार्रवाई में विलंब होने की वजह से आमजन को राहत नहीं मिल रही है, तब सीएम व अन्य नेताओं का उनकी ओर ध्यान आकर्षित करता हूं।

सवाल: गृहमंत्री अमित शाह से दिल्ली में क्या चर्चा हुई?

जवाब: कुछ ऐसे मुद्दे थे, जिनका समाधान उनके स्तर पर ही हो सकता है। वे वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए उनसे मिलने गया था। मैंने ही वक्त लिया था। उनके साथ बैठा और कई मुद्दों पर चर्चा की है।

सवाल: वसुंधरा राजे एक बार फिर सक्रिय नजर आ रही हैं?

जवाब: वे दो बार सीएम रही हैं। नेता प्रतिपक्ष सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी हैं। उनका सक्रिय होना अच्छी बात है और इसका जनता को फायदा मिलेगा।

सवाल: राजनीति में आ रही नई पीढ़ी को क्या संदेश देंगे?

जवाब: नई पीढ़ी सुविधा की राजनीतिक नहीं करे। शुचिता की राजनीति करे। जनता के बीच रहकर जन समस्याओं को दूर करने का काम करे। राजनीति मूल्य आधारित होनी चाहिए।

प्रश्न: क्या आप राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं?

उत्तर: भाजपा ने 75 साल की उम्र तय कर रखी है। अब मैं 73 का हो चुका हूं। पार्टी कहेगी तो सत्ता की राजनीति से संन्यास लेकर समाजसेवा करूंगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Politics : किरोड़ी लाल मीणा गंगापुर से चुनाव लड़ें तो मैं हट जाऊंगा, कांग्रेस के रामकेश मीणा का बड़ा बयान
जयपुर
Congress Ramkesh Meena Big statement If Kirodi Lal Meena contests from Gangapur I will step down

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Mar 2026 03:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan Politics: राजनीति से संन्यास के सवाल पर मंत्री किरोड़ी लाल ने कह दी बड़ी बात, बताया अमित शाह से क्यों की मुलाकात?

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

वन विभाग के दो डीएफओ के खिलाफ पीएमओ में शिकायत

अलवर

प्रताप ऑडिटोरियम में राजस्थान युवा शक्ति दिवस समारोह का प्रसारण 

अलवर

स्कूली बच्चों को पर्यावरण, शिक्षा व नशा मुक्ति के प्रति किया जागरूक 

अलवर

Railway News: रानीखेत एक्सप्रेस व योगनगरी-ऋषिकेश सहित ये ट्रेन नहीं जाएंगी दिल्ली

अलवर

अलवर के रिहायशी इलाके में दिखा लेपर्ड, CCTV में कैद; लोगों में दहशत

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.