अलवर: सर्वे पूरा, साहबी नदी फिर होगी पुनर्जीवित, मेजर चैन से जुड़ेगे प्रमुख नाले

राठ क्षेत्र (मुंडावर, बहरोड़ और बानसूर) की जीवनरेखा मानी जाने वाली साहबी नदी को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। बरसों से सूखी पड़ी इस नदी का सर्वे पूरा हो चुका है। इस सर्वे रिपोर्ट व विभिन्न विभागों के सुझावों के आधार पर फाइनल डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार की जा रही है। इस डीपीआर का निर्माण नैपकॉन कंपनी कर रही है। सर्वे में सामने आया कि नदी से जुड़े 300 से अधिक छोटे-बड़े नालों का अस्तित्व समाप्त होने से नदी का प्राकृतिक जल प्रवाह बाधित हुआ और धीरे-धीरे यह सूखती चली गई।

