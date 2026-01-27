राजस्थान पंचायत चुनाव: पंच, सरपंच से जिला परिषद तक, सभी भावी उम्मीदवारों के काम की खबर; जरूर पढ़ें

Rajasthan Panchayat Election: पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय चुनावों में नामांकन प्रक्रिया को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। जयपुर ग्रामीण के बस्सी, चाकसू, जमवारामगढ़ सहित पूरे प्रदेश में आगामी पंचायत एवं नगर पालिका चुनावों में नाम निर्देशन पत्र के साथ लगाए जाने वाले घोषणा पत्र व शपथपत्रों में झूठी या गलत जानकारी देना अब प्रत्याशियों को भारी पड़ सकता है।