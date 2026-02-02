रोडवेज के सेवानिवृत्त कार्मिकों को नौकरी का फिर अवसर, अनुबंध पर बन सकेंगे परिचालक

परिचालक पद पर ही होगी नियुक्ति

सेवानिवृत्त परिचालकों को निश्चित पारिश्रमिक के आधार पर मार्ग ड्यूटी पर लगाया जाएगा। उन्हें 18 हजार रुपए का निश्चित मानदेय दिया जाएगा। नियुक्ति केवल परिचालक के लिए ही की जाएगी। चालक सहित अन्य रिक्त पदों पर सेवानिवृत कर्मचारियों को नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा गत दिनों 500 परिचालकों की भर्ती में से दस स्थाई परिचालक कोटपूतली आगार को मिलेंगे। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए 7 नई बसे भी आवंटित की गई है। कुछ दिनों में आगार कार्यशाला में पहुंचने की उम्मीद है।