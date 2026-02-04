दर्दनाक हादसा: कचरे में पड़ी केमिकल की बोतल में विस्फोट, बुजुर्ग ने तोड़ा दम

आग की लपटों से घिरे बुजुर्ग ने खुद को बचाने के लिए पास ही स्थित एक नाडी के पानी में छलांग लगा दी। पास ही मवेशी चरा रहे युवक ने धमाका और वृद्ध की चीख सुनी तो वह मौके पर आया और बुजुर्ग को पानी से बाहर निकाला और परिजनों व पुलिस को सूचना दी। तत्काल दूदू के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। सोमवार देर रात उपचार के दौरान खाजू खां की मौत हो गई।